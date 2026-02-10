PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (06.02.2026 bis 09.02.2026) in eine Wohnung an der Balthasar-Neumann-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Montag, 16.00 Uhr eine Balkontür auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

