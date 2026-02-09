POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht
Stuttgart-Ost (ots)
Unbekannte haben am Sonntag (08.02.2026) acht Autos, die an der Hackstraße geparkt waren, zerkratzt. Die Täter beschädigten zwischen 00.30 Uhr und 10.00 Uhr die geparkten Autos und verursachten dabei einen Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell