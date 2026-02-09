POL-S: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (06.02.2026 bis 07.02.2026) in eine Wohnung und zwei Einfamilienhäuser im Bereich Weilimdorf und Sillenbuch eingebrochen. Die Täter hebelten am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 22.30 Uhr, ein Fenster an der Mannspergerstaße auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Uhren im Wert von mehreren Hundert ...

