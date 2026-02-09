PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (06.02.2026 bis 07.02.2026) in eine Wohnung und zwei Einfamilienhäuser im Bereich Weilimdorf und Sillenbuch eingebrochen. Die Täter hebelten am Freitag, zwischen 12.00 Uhr und 22.30 Uhr, ein Fenster an der Mannspergerstaße auf und gelangten so in das Einfamilienhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Uhren im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Fehrleinweg hebelten die Täter am Freitag oder Samstag eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen ist noch Gegenstand der Ermittlungen. An der Engelbergstraße versuchte ein Täter am Samstag, gegen 19.30 Uhr, ein Fenster einer Wohnung im Hochparterre aufzuhebeln. Eine Zeugin ertappte den Täter und er flüchtete daraufhin in Richtung Pirolweg. Er war bekleidet mit einer dunklen Oberbekleidung, einer hellen Strickmütze und trug einen großen Rucksack bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

