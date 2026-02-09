POL-S: Gegen geparkten Mercedes gestoßen
Stuttgart-Obertürkheim (ots)
Eine 34 Jahre alte Ford-Fahrerin ist am Sonntagabend (08.02.2026) in der Hafenbahnstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gefahren. Die 34-Jährige war gegen 19.45 Uhr in Richtung Untertürkheim unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 25 mutmaßlich einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich und nach rechts lenkte. Dort stieß sie mit dem geparkten Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.
