Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen geparkten Mercedes gestoßen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Eine 34 Jahre alte Ford-Fahrerin ist am Sonntagabend (08.02.2026) in der Hafenbahnstraße gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes gefahren. Die 34-Jährige war gegen 19.45 Uhr in Richtung Untertürkheim unterwegs, als sie auf Höhe der Hausnummer 25 mutmaßlich einem entgegenkommenden Fahrzeug auswich und nach rechts lenkte. Dort stieß sie mit dem geparkten Mercedes zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

