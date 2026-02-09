PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Verdacht auf K.-O.-Tropfen in Nachtclub - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

In einem Club am Rotebühlplatz hat es in der Nacht zum Samstag (07.02.2026) mehrere Verletzte gegeben. Mehrere Besucher klagten im Laufe des Abends plötzlich über Übelkeit, Schwindel, Kreislaufprobleme sowie Erinnerungslücken und mussten zum Teil medizinisch versorgt werden. Aufgrund der Gesamtumstände besteht der Verdacht, dass bislang sieben Personen möglicherweise K.-O.-Tropfen verabreicht wurden. Ob tatsächlich K.-O.-Tropfen oder andere Substanzen verabreicht wurden, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Ergebnis der Blutuntersuchungen und Urinproben steht noch aus. Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im oder vor dem Club gemacht haben - etwa Personen, die augenscheinlich Getränke manipuliert haben oder sich auffällig in der Nähe der Betroffenen aufgehalten haben - sowie weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

