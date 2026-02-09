PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag (06.02.2026) in der Zabergäustraße ereignet hat. Ein 50 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 16.20 Uhr in der Zabergäustraße Richtung Rot unterwegs. Auf der Kreuzung zur Ludwigsburger Straße stieß er mit einer 23-jährigen BMW-Fahrerin zusammen, die von der Ludwigsburger Straße nach links in die Zabergäustraße abbiegen wollte. Die Kreuzung ist durch Ampelschaltung geregelt. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

