POL-S: Überdachung durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag (06.02.2026) ein Holzkorb in einem Hinterhof an der Schwabstraße in Brand. Ein Anwohner entdeckte den Brand gegen 14.30 Uhr und löschte diesen selbstständig. Durch den Brand wurden das Dach eines Carports und die Hauseingangstür beschädigte, der Sachschaden wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

