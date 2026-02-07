PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Überdachung durch Brand beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am Freitagnachmittag (06.02.2026) ein Holzkorb in einem Hinterhof an der Schwabstraße in Brand. Ein Anwohner entdeckte den Brand gegen 14.30 Uhr und löschte diesen selbstständig. Durch den Brand wurden das Dach eines Carports und die Hauseingangstür beschädigte, der Sachschaden wird auf ungefähr 5.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.02.2026 – 08:07

    POL-S: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Feuerbach (ots) - Eine leicht verletzte Person und zirka 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag (06.02.2026) auf der Heilbronner Straße ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer einer Mercedes Benz C-Klasse fuhr gegen 16.10 Uhr hinter einem VW Golf die B27 in Fahrtrichtung Friedrichswahl. Auf Höhe der Borsigstraße wechselten beide Fahrer den Fahrstreifen nach links. Da der ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:53

    POL-S: Verletzter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Passanten haben am Donnerstagabend (05.02.2026) in der Thaerstraße einen verletzten 22 Jahre alten Mann angetroffen. Die Passanten waren gegen 22.45 Uhr im Bereich einer Sporthalle unterwegs, als sie den 22-Jährigen auf einem Stein sitzen sahen. Der Mann bat um Hilfe, woraufhin die Passanten Rettungskräfte verständigten. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:44

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (05.02.2026) in eine Wohnung an der Straße Am Reichelenberg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Goldmünzen von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren