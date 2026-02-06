POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Mitte (ots)
Unbekannte sind am Donnerstag (05.02.2026) in eine Wohnung an der Straße Am Reichelenberg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Goldmünzen von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
