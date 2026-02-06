PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auf Einmündung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (05.02.2026) in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 21.55 Uhr in der Straße Königsträßle Richtung Jahnstraße. An der dortigen Einmündung stieß er mit dem Toyota eines 26-jährigen Mann zusammen, der in Richtung Fernsehturm unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Fahrer, sowie eine 25 Jahre alte Mitfahrerin im Toyota leicht. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

