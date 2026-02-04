PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler randaliert in Hotelzimmer - Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (03.02.2026) einen 37 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Angestellte eines Hotels an der Wollinstraße riefen gegen 06.50 Uhr die Polizei, da der Tatverdächtige in seinem Zimmer randaliert haben soll. Die alarmierten Polizisten trafen vor seinem Hotelzimmer auf den 37-Jährigen und fanden bei ihm Kokain und über 1.600 Euro mutmaßliches Dealergeld. Im Hotelzimmer entdeckten die Polizisten unter anderem weiteres Kokain sowie mehrere Mobiltelefone und eine Feinwaage. Insgesamt beschlagnahmten die Beamten über 26 Gramm des Rauschgifts. Sie führten den Tatverdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vor, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den 37-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

