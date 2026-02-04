Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bus contra Stadtbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (04.02.2026) in der Gerokstraße haben sich vier Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 53-jähriger Busfahrer war gegen 09.40 Uhr in der Gerokstraße Richtung Heidehofstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 kam ihm eine Stadtbahn entgegen. In der Kurve stieß die Stadtbahn mit dem Heck des Busses zusammen, wobei der Außenspiegel der Stadtbahn eine Fensterscheibe des Busses zerstörte. Im Bus wurden vier Fahrgäste, drei Frauen im Alter von 53, 33 und 58 Jahren und ein Mann im Alter von 30 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

