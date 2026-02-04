PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bus contra Stadtbahn

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (04.02.2026) in der Gerokstraße haben sich vier Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 53-jähriger Busfahrer war gegen 09.40 Uhr in der Gerokstraße Richtung Heidehofstraße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 kam ihm eine Stadtbahn entgegen. In der Kurve stieß die Stadtbahn mit dem Heck des Busses zusammen, wobei der Außenspiegel der Stadtbahn eine Fensterscheibe des Busses zerstörte. Im Bus wurden vier Fahrgäste, drei Frauen im Alter von 53, 33 und 58 Jahren und ein Mann im Alter von 30 Jahren leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 12:37

    POL-S: 10-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagmittag (03.02.2026) einen 10-Jährigen in der Pischekstraße beraubt. Der 10-Jährige wartete dort gegen 13.45 Uhr, als sich ihm zwei jugendliche Jungen näherten. Sie zogen den 10-Jährigen von dem Stein, auf dem er saß und hielten seine beiden Arme fest. Dann nahm einer der Jugendlichen die Smart Watch des Jungen vom Handgelenk. Sie flüchteten daraufhin in ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 12:36

    POL-S: Fahrgast bedroht Kontrolleure

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Ein 33-Jähriger soll am Dienstagabend (03.02.2026) in der S-Bahn mehrere Kontrolleure bedroht haben. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit der S-Bahn S1 Richtung Wendlingen unterwegs, als ein 30 Jahre alter Kontrolleur und seine 21-jährige Kollegin seinen Fahrschein kontrollieren wollten. Der 33-Jährige soll keine Fahrkarte gehabt haben und während der Kontrolle aggressiv geworden sein. Er soll ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 09:29

    POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Stuttgart: Weitere Verhaftung eines Bediensteten wegen des Verdachts der unbefugten Weitergabe von Daten

    Stuttgart (ots) - In Folge von Erkenntnissen aus einem Ermittlungsverfahren der Sonderkommission "Frost" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158243) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen weiteren Beschuldigten festnehmen lassen. Dabei handelt es sich um einen Beamten der Finanzverwaltung. Es ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren