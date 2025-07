Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Keller eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (08.07.2025) oder am Mittwoch (09.07.2025) in einen Keller am Feuerbacher Weg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Dienstag, 17.00 Uhr und Mittwoch, 17.30 Uhr ein Kellerfenster auf und stiegen darüber in die Räumlichkeiten ein. Sie durchwühlten die Kellerräume und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell