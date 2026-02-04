Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrgast bedroht Kontrolleure

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Ein 33-Jähriger soll am Dienstagabend (03.02.2026) in der S-Bahn mehrere Kontrolleure bedroht haben. Der Mann war gegen 20.50 Uhr mit der S-Bahn S1 Richtung Wendlingen unterwegs, als ein 30 Jahre alter Kontrolleur und seine 21-jährige Kollegin seinen Fahrschein kontrollieren wollten. Der 33-Jährige soll keine Fahrkarte gehabt haben und während der Kontrolle aggressiv geworden sein. Er soll dem Prüfpersonal gedroht haben, als diese ihn daran hindern wollten, an der Haltestelle Rohr zu flüchten. Weiteres Prüfpersonal eilte den beiden Kontrolleuren zu Hilfe. Gemeinsam übergaben sie den Tatverdächtigen alarmierten Polizeibeamten. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

