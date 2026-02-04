POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Hedelfingen (ots)
Unbekannte haben am Dienstagmorgen (03.02.2026) an der Kreßbronner Straße versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 07.40 Uhr an einer Tür des Einfamilienhauses zu schaffen, scheiterten aber und lösten dabei einen Alarm aus. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
