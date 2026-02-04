PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart
POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben am Dienstagmorgen (03.02.2026) an der Kreßbronner Straße versucht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Die Täter machten sich gegen 07.40 Uhr an einer Tür des Einfamilienhauses zu schaffen, scheiterten aber und lösten dabei einen Alarm aus. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

