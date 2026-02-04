POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 50-Jähriger ist am Dienstagmittag (03.02.2025) in der Konrad-Adenauer-Straße gegen eine Mauer geprallt. Der 50 Jahre alte Mann fuhr gegen 11.25 Uhr in der Willy-Brandt-Straße Richtung Charlottenplatz und soll, aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er prallte dann mit seinem Volvo gegen eine Betonmauer, fuhr weiter und stieß gegen eine mobile ...

mehr