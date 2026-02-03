PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Volvo fährt gegen Mauer - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 50-Jähriger ist am Dienstagmittag (03.02.2025) in der Konrad-Adenauer-Straße gegen eine Mauer geprallt. Der 50 Jahre alte Mann fuhr gegen 11.25 Uhr in der Willy-Brandt-Straße Richtung Charlottenplatz und soll, aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er prallte dann mit seinem Volvo gegen eine Betonmauer, fuhr weiter und stieß gegen eine mobile Betonwand. Der Volvo kam dann einige Meter weiter zum Stehen. Der 50-Jährige wurde durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Möglicherweise soll ein unbekanntes Taxi an dem Unfall beteiligt gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

