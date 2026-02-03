Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Feuer gelegt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (02.02.2026) an drei Stellen in der Innenstadt Feuer gelegt. Zeugen entdeckten gegen 20.50 Uhr ein Feuer an der Tiefgaragenzufahrt an der Sophienstraße. Dort hatten Unbekannte den Inhalt eines Einkaufswagens angezündet. Die Beamten löschten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Der Schaden wird auf zirka 100 Euro geschätzt. Kurz darauf brannten in einem Innenhof der Tübinger Straße mehrere Gelbe Säcke. Die Feuerwehr löschte die Flammen, ein Schaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht. Wenig später brannten in einem Innenhof an der Hauptstätter Straße dort abgestellte Möbelstücke. Die Feuerwehr löschte die Flammen und verhinderte ein Übergreifen auf das Gebäude. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ohne Ergebnis nach den Tätern. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell