Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Montagmorgen (02.02.2026) auf der Bundesstraße 14 auf Höhe des Dreieck Johannesgraben ereignet hat. Eine 56 Jahre alte VW-Fahrerin war gegen 08.20 Uhr in Richtung Böblingen unterwegs, als vor ihr ein unbekannter Fahrer eines blauen Fahrzeugs mit Ludwigsburger Kennzeichen abrupt abbremste, um ordnungswidrig nach links über die durchgezogene Linie auf die Ausfahrt Richtung Nord-Süd-Straße zu wechseln. Durch die Vollbremsung fuhr eine 27-jährige VW-Fahrerin auf das Heck der 56-Jährigen auf. Der unbekannte Verursacher fuhr in Richtung Hengstäcker davon, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

