Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 33-jährige Frau ist am Freitagmorgen (30.01.2026) von einem unbekannten Mann am Rotebühlplatz unsittlich berührt worden. Die Frau war gegen 07.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte unterwegs, als der Mann hinter ihr lief und ihr mehrere Sekunden lang von hinten an das Gesäß fasste. Er war 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle lockige Haare. Er war mit schwarzen Turnschuhen, einer schwarzen Winterjacke und einer beigen Jogginghose bekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4071189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

