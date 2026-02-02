Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vorfahrt mutmaßlich nicht beachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Wunnensteinstraße/Wagenburgstraße ist am Montagmorgen (02.02.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 07.50 Uhr in der Wunnensteinstraße Richtung Uhlbergstraße unterwegs. Als er die Wagenburgstraße überquerte, missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt eines 64-Jährigen, der mit seinem Mercedes in der Wagenburgstraße Richtung Innenstadt unterwegs war. Nach dem Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigten einen Strommasten sowie einen Zaun. Beim Zusammenstoß zog sich der Audi-Fahrer leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachen ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

