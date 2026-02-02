Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhaltesignal missachtet und Polizeibeamten verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine 45-jährige Fahrerin eines Opel Zafira soll am Sonntagabend (01.02.2026) das Haltesignal eines Polizeibeamten missachtet und ihn leicht verletzt haben. Eine Polizeistreife wollte die Opel-Fahrerin gegen 20.45 Uhr im Bereich des Wildparkdreiecks in Fahrtrichtung Gerlingen aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise kontrollieren. Als ein 25-jähriger Polizeibeamter auf einem Fahrstreifen stand und sie aufforderte anzuhalten, fuhr die Frau weiter und der Polizeibeamte musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte sich er sich leicht. Die Streife gelang es schließlich die Frau erneut einzuholen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Da die 45-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand, musste Sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei Stuttgart zu wenden.

