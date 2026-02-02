PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhaltesignal missachtet und Polizeibeamten verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine 45-jährige Fahrerin eines Opel Zafira soll am Sonntagabend (01.02.2026) das Haltesignal eines Polizeibeamten missachtet und ihn leicht verletzt haben. Eine Polizeistreife wollte die Opel-Fahrerin gegen 20.45 Uhr im Bereich des Wildparkdreiecks in Fahrtrichtung Gerlingen aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise kontrollieren. Als ein 25-jähriger Polizeibeamter auf einem Fahrstreifen stand und sie aufforderte anzuhalten, fuhr die Frau weiter und der Polizeibeamte musste ausweichen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei verletzte sich er sich leicht. Die Streife gelang es schließlich die Frau erneut einzuholen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Da die 45-Jährige mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und Medikamenten stand, musste Sie neben einer Blutprobe auch ihren Führerschein abgeben. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei Stuttgart zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 14:15

    POL-S: Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Eine 33-jährige Frau ist am Freitagmorgen (30.01.2026) von einem unbekannten Mann am Rotebühlplatz unsittlich berührt worden. Die Frau war gegen 07.45 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Stadtmitte unterwegs, als der Mann hinter ihr lief und ihr mehrere Sekunden lang von hinten an das Gesäß fasste. Er war 175 bis 180 Zentimeter groß, hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle lockige Haare. Er war ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:54

    POL-S: Vorfahrt mutmaßlich nicht beachtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Wunnensteinstraße/Wagenburgstraße ist am Montagmorgen (02.02.2026) nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 30.000 Euro entstanden. Ein 33 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 07.50 Uhr in der Wunnensteinstraße Richtung Uhlbergstraße unterwegs. Als er die Wagenburgstraße überquerte, missachtete er den ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt eines ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 12:01

    POL-S: 22-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Freitag (30.01.2026) eine 22 Jahre alte Frau im Bereich der Rostocker Straße sexuell belästigt. Die 22-jährige Frau stieg gegen 00.15 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle Hallschlag aus, als ihr der unbekannte Mann folgte. Im Bereich der Rostocker Straße entblöste sich der Mann plötzlich vor der Frau und zeigte ihr sein Glied. Zeugen werden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren