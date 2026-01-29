PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Betrugsmasche | Falscher Vermieter kassiert Kaution

Mönchengladbach (ots)

In Eicken ist es jetzt zu einem Betrug gekommen, bei dem die Opfer einem falschen Vermieter einen vierstelligen Betrag als Kaution bezahlt haben und nun trotzdem ohne neue Wohnung dastehen.

Ein 57 und 54 Jahre altes Ehepaar aus Mönchengladbach hatte sich eigenen Angaben zufolge im Dezember auf eine Wohnungsanzeige auf dem Portal "Kleinanzeigen" gemeldet und die inserierte Wohnung an der Alsstraße in Eicken dann auch besichtigt. Nachdem sie vermeintlich den Zuschlag bekommen hatten, hätten sie vor Ort den Mietvertrag im Beisein des angeblichen Vermieters unterschrieben. Bei dem Termin sei auch eine unbekannte Frau anwesend gewesen, die die Kaution in bar entgegennahm. Im Gegenzug hätten sie eine Quittung erhalten. Mit dem Vermieter sei daraufhin vereinbart worden, dass die Schlüsselübergabe am 23. Januar stattfindet. Am besagten Tag habe das Ehepaar die Wohnung erneut aufgesucht, dort aber niemanden antreffen können und den Mann auch telefonisch nicht mehr erreichen können. Es stellte sich heraus, dass der angebliche Vermieter gar nicht in Besitz der Wohnung ist und diese wegen Sanierungsarbeiten derzeit überhaupt nicht für eine Vermietung zur Verfügung steht.

Das betroffene Ehepaar beschreibt die beiden Unbekannten wie folgt: Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, ungefähr 40 Jahre alt, hat braune Haare, eine stämmige Figur und ein südländisches Erscheinungsbild. Die Frau ist circa 1,75 Meter groß und um die 30 Jahre alt, hat eine schlanke Statur, lange dunkelblonde oder braune Haare und ebenfalls ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Polizei rät dazu, Zahlungen niemals im Voraus durchzuführen und auch nicht sofort sensible Daten anzugeben, wenn Sie beabsichtigen, eine Wohnung anzumieten. Auch eine Mietkaution sollte unbedingt erst dann gezahlt werden, wenn die Schlüsselübergabe erfolgt ist. Zudem ist es ratsam, mit anderen Bewohnern des betroffenen Gebäudes zu sprechen und sich nach der Verfügbarkeit der Immobilie zu erkundigen. Sollte es dennoch zum Betrugsfall kommen, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 10:14

    POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Nordpark

    Mönchengladbach (ots) - An der Kreuzung Am Nordpark / Hehn ist es am Dienstag, 27. Januar zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin sowie mit zwei Leichtverletzten gekommen. Gegen 16.10 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi eigenen Angaben zufolge am Nordpark unterwegs und habe gerade auf die Straße Hehn abbiegen wollen, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 09:09

    POL-MG: Leicht verletzt | 6-Jähriger läuft vor Auto

    Mönchengladbach (ots) - Auf der Pestalozzistraße in Rheydt ist es am Dienstag, 27. Januar zu einem Unfall mit einem 6-jährigen Jungen gekommen. Ein 68-jähriger Autofahrer war gegen 12 Uhr auf der Pestalozzistraße unterwegs, als zwischen zwei parkenden Fahrzeugen plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der Mann habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und den Jungen erfasst. Laut Aussage der Mutter ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 15:34

    POL-MG: Versuchter Handtaschenraub: 55-Jährige leicht verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 26. Januar, ist es gegen 10.35 Uhr an der Breitenbachstraße zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Nach Aussage einer 55-Jährigen habe sie ein Mann zunächst aus einem Auto heraus nach Wechselgeld gefragt und kurze Zeit später versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Eine 39-jährige Frau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren