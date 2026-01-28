Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Leicht verletzt | 6-Jähriger läuft vor Auto

Mönchengladbach (ots)

Auf der Pestalozzistraße in Rheydt ist es am Dienstag, 27. Januar zu einem Unfall mit einem 6-jährigen Jungen gekommen.

Ein 68-jähriger Autofahrer war gegen 12 Uhr auf der Pestalozzistraße unterwegs, als zwischen zwei parkenden Fahrzeugen plötzlich ein Kind auf die Fahrbahn gelaufen sei. Der Mann habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen können und den Jungen erfasst.

Laut Aussage der Mutter hatte sich der 6-Jährige von ihrer Hand losgerissen und sei dann unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der Junge wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. (sts)

