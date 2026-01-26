PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfallflucht | Verkehrsschild in Odenkirchen-Mitte umgefahren

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 23. Januar hat ein bisher unbekannter Autofahrer ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel im Bereich der Kreuzung Burgfreiheit / Pastorgasse umgefahren und ist daraufhin geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen bzw. dem Fahrer geben können.

Gegen 18.30 Uhr hörte ein Zeuge eigenen Angaben zufolge einen lauten Knall und sah, wie sich ein dunkler BMW mit hoher Geschwindigkeit von der Kreuzung Burgfreiheit / Pastorgasse in Richtung Burgstraße entfernte. Auf der dortigen Verkehrsinsel bemerkte der Zeuge daraufhin ein komplett zerstörtes Verkehrsschild. Kurze Zeit später sei der Fahrer des Wagens zu der Unfallstelle zurückgekehrt, habe diverse Kleinteile um das umgefahrene Verkehrsschild herum aufgesammelt und sei erneut geflüchtet.

Der Autofahrer ist laut Zeugenaussage circa 1,68 Meter groß und habe eine schwarze Kapuzenjacke sowie eine schwarze Skinnyjeans getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

