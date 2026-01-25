PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach-Waldhausen (ots)

Am heutigen Nachmittag um 14:30 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hehner Str Ecke Karstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Der 21 jährige PKW-Fahrer missachtet an der Kreuzung die Vorfahrt des 67 Jahre alten Fahrradfahrers. Dieser wurde durch den Aufprall auf das Fahrzeug aufgeladen und anschließend auf die Fahrbahn zurück geschleudert. Hierbei zog er sich der Fahrradfahrer schwere Verletzungen zu, welche in einem örtlichen Krankenhaus stationär behandelt werden müssen. Bei der Unfallaufnahme stellt sich heraus, dass das Fahrzeug des Verursachers nicht zugelassen und mit falschen polnischen Kennzeichen ausgestattet war. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach geführt. Zeugen, die bisher nicht polizeilich erfasst worden sind, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Leitstelle

Telefon: 02161/29 10222
Fax: 02161/29 20 199
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

