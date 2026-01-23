Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag 2 zu "Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigem Mann": Mann tot aufgefunden

Mönchengladbach (ots)

Der seit Montag, 19. Januar, vermisst gemeldete 86-jährige Mann aus Rheydt ist leblos aufgefunden worden.

Ein Zeuge entdeckte seine Leiche am Freitagnachmittag, 23. Januar, auf einem umschlossenen Privatgrundstück an der Brucknerallee bei Aufräumarbeiten. Er alarmierte die Polizei.

Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Es gibt es keinerlei Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden.

Die Polizei hatte den Mann seit Montag im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung zeitweise auch mithilfe sogenannter Mantrailer und einem Polizeihubschrauber gesucht.

Zeugenhinweise, die zwischenzeitlich darauf hingedeutet hatten, dass der 86-Jährige sich in Rheindahlen aufhalten könnte, stellten sich als nicht zutreffend heraus. Bei dem Gesichteten hat es sich um einen ähnlich aussehenden Bewohner aus dem dortigen Altenheim gehandelt.

Die Polizei Mönchengladbach bedankt sich bei der Öffentlichkeit für ihre Mithilfe bei der Suche nach dem Mann.

Zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6200421

(km)

