Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter vom Kuhlenweg entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 21. Januar, 20 Uhr auf Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr einen Mercedes Sprinter vom Kuhlenweg entwendet.

Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um ein Kühlfahrzeug mit dem Kennzeichen MG-AF 1960.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

  • 22.01.2026 – 14:53

    POL-MG: Auseinandersetzung in der Rheydter Innenstadt

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstagabend, 21.01.2026, erhielt die Polizei gegen 21:15 Uhr Hinweise auf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen im Bereich der Rheydter Innenstadt. Eine etwa 20 Personen umfassende Personengruppe entfernte sich daraufhin in verschiedene Richtungen. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzkräfte der Polizei die Gruppe schließlich im Bereich des Marienplatzes antreffen und ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:43

    POL-MG: Nachtrag zu Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigen Mann

    Mönchengladbach (ots) - Der seit Montag, 19. Januar, vermisst gemeldete 86-jährige Mann aus Rheydt wurde nach einem Zeugenhinweis am Mittwoch, 21. Januar, gegen 16.45 Uhr vermutlich in Rheindahlen gesichtet. Nachdem der Hinweis die Polizei Mönchengladbach erreichte, veranlasste sie unverzüglich Suchmaßnahmen in diesem Gebiet mit Unterstützung eines ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:39

    POL-MG: Brandstiftung | Auto brennt auf Feldweg aus

    Mönchengladbach (ots) - Auf einem Feldweg in Odenkirchen-Mitte ist am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 1.10 Uhr ein Auto vollständig ausgebrannt. Ein Anwohner der Talstraße meldete sich über den Notruf bei der Polizei, weil er vom Fenster aus ein großes Feuer auf dem Feldweg in Richtung Roggenweg bemerkt hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, begannen Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits mit den ...

    mehr
