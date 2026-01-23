Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter vom Kuhlenweg entwendet

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 21. Januar, 20 Uhr auf Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr einen Mercedes Sprinter vom Kuhlenweg entwendet.

Bei dem gestohlenen Wagen handelt es sich um ein Kühlfahrzeug mit dem Kennzeichen MG-AF 1960.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (lh)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell