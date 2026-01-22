PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Brandstiftung | Auto brennt auf Feldweg aus

Mönchengladbach (ots)

Auf einem Feldweg in Odenkirchen-Mitte ist am heutigen Donnerstag, 22. Januar, gegen 1.10 Uhr ein Auto vollständig ausgebrannt.

Ein Anwohner der Talstraße meldete sich über den Notruf bei der Polizei, weil er vom Fenster aus ein großes Feuer auf dem Feldweg in Richtung Roggenweg bemerkt hatte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, begannen Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten. Das Auto brannte vollständig aus.

Bei dem Wagen handelte es sich um einen hellen VW Polo. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen von Brandstiftung aus und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161 290 zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

