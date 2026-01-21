PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei Viersen: Jugendliche nach Bandendiebstählen verurteilt

Viersen / Mönchengladbach (ots)

Aufgrund einer Serie von schweren Bandendiebstählen, die in den Jahren 2024 und 2025 neben dem Kreis Viersen auch in Mönchengladbach und dem Kreis Kleve verübt worden sind, mussten sich nun drei Angeklagte vor dem Schöffengericht Mönchengladbach verantworten. Die aus dem Kreis Viersen stammenden Jugendlichen bzw. Heranwachsenden drangen dabei gewaltsam in Firmen, Werkstätten und Gastronomiebetriebe ein und entwendeten dort in der Hauptsache Bargeld, Tresore und Kraftfahrzeuge. Vor Gericht zeigten sich die Angeklagten vollumfänglich geständig. Am 20.01.2026 fielen nun die Urteile. Ein 20-jähriger Angeklagter wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt. Ein 17-jähriger Angeklagter wurde zu einer Einheitsjugendstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Bei einem dritten, 18-jährigen Angeklagten wurde die Verhängung einer Jugendstrafe zur Bewährung ausgesetzt. Das Verfahren gegen einen vierten Angeklagten wurde gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Pressestelle Kreispolizeibehörde Viersen

Telefon: 02162/377-1191
pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

