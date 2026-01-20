Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigen Mann

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach fahndet seit gestern, 19. Januar nach einem dementen 86-jährigen Mann aus MG-Rheydt. Dieser hatte seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen und ist seitdem nicht zurückgekehrt. Er ist vermutlich zu Fuß unterwegs. Die Suchmaßnahmen, zeitweise mit Unterstützung sog. Mantrailer und eines Polizeihubschraubers, dauern an. Zeitgleich bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe:

Ein Foto des Vermissten und eine Personenbeschreibung hat die Kriminalpolizei im Fahndungsportal veröffentlicht:

https://polizei.nrw/fahndung/192393

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell.

Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290.(rb)

