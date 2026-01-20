PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Männer-Duo bestiehlt 93-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 19. Januar, ist eine 93-Jährige aus dem Stadtteil Pongs von zwei Männern in ihrem Haus bestohlen worden.

Unter dem Vorwand etwas ausmessen zu müssen, verschaffte sich das Duo gegen 12.40 Uhr Zutritt zum Haus der Seniorin. Im weiteren Verlauf hatte sie die Männer nicht die ganze Zeit im Blick. Kurze Zeit nachdem diese sich verabschiedet hatten, bemerkte die Seniorin, dass unter anderem Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet wurde.

Die Polizei Mönchengladbach warnt in diesem Zusammenhang: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Auch keine Handwerker oder sonstige Dienstleister, die Sie nicht selbst oder Ihnen Bekannte beauftragt haben. Bestellen Sie Unbekannte im Zweifel zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Zeugen, die an diesem Tag verdächtige Personen beobachtet oder an deren Haustür ebenfalls angebliche Handwerker geklingelt haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter 02161-290 zu melden. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

