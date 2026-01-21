PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrgäste durch Busbremsung verletzt | Zeugen gesucht

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 20. Januar, gegen 15.25 Uhr musste ein Busfahrer der Buslinie 9 am Europaplatz eine Notbremsung durchführen, da ihm, ersten Erkenntnissen zufolge, die Vorfahrt genommen wurde. Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall bzw. dem beteiligten Auto geben können.

Der 38-jährige Busfahrer habe gerade vom Europaplatz auf die Goebenstraße in Richtung Sittardstraße abbiegen wollen, als ein roter Mazda von der Goebenstraße in Richtung Sittardstraße unterwegs gewesen sei und ihm an der Einmündung Goebenstraße /Europaplatz die Vorfahrt genommen habe. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, habe der 38-Jährige daraufhin eine Notbremsung durchführen müssen. Dabei wurden mehrere Fahrgäste leicht verletzt, darunter eine 72-jährige Frau, die gegen eine Glasscheibe im Bus stürzte, die dadurch zerbrach. Der unbekannte Fahrer sei daraufhin mit seinem Wagen von der Unfallstelle geflüchtet.

Der Mazda-Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Der Mann ist 40 bis 45 Jahre alt, von korpulenter Statur und hat dunkle Haare sowie einen dunklen Teint.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach

