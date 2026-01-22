PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 86-jährigen Mann

Mönchengladbach (ots)

Der seit Montag, 19. Januar, vermisst gemeldete 86-jährige Mann aus Rheydt wurde nach einem Zeugenhinweis am Mittwoch, 21. Januar, gegen 16.45 Uhr vermutlich in Rheindahlen gesichtet. Nachdem der Hinweis die Polizei Mönchengladbach erreichte, veranlasste sie unverzüglich Suchmaßnahmen in diesem Gebiet mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und sogenannten Mantrailer. Leider führten diese nicht zum Erfolg.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei Mönchengladbach auf die immer noch währende Aktualität der Öffentlichkeitsfahndung hin und bittet erneut um Mithilfe aus der Bevölkerung im kompletten Mönchengladbacher Stadtgebiet und im Umland.

Ein Lichtbild des Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/192393

Solange der Link funktioniert ist die Fahndung aktuell.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen kann, melde sich bitte unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

