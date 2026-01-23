Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Unfall auf Eickener Straße: Auto stößt mit Bus zusammen - Autofahrer schwer verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 23. Januar, ist es gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Eickener Straße gekommen, bei dem ein 79-jähriger Autofahrer schwer verletzt wurde.

Der Mann war mit seinem Wagen auf der Eickener Straße in Richtung Bettrath unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Mann aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Geradeausspur auf die Linksabbiegerspur in Richtung Spielkaulenweg. Von dort steuerte der Wagen nach Zeugenaussagen ungebremst vor einen vorfahrtsberechtigten Bus der Linie 002 nach Odenkirchen, der auf der Eickener Straße in Richtung Hohenzollernstraße fuhr.

Der 79-jährige Fahrer des Autos verletzte sich dabei schwer. Ersthelfer kümmerten sich bereits um ihn, als Polizei- und Rettungskräfte eintrafen. Die Fahrertür war durch den Zusammenstoß so deformiert, dass diese durch die Feuerwehr mithilfe schweren mechanischen Geräts geöffnet werden musste. Das Team eines Ret-tungswagens brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden.

Der 37-jährige Busfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.

Noch nicht erfasste Zeugen des Unfalls bittet die Polizei sich unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden. (km)

