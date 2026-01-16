PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt zwei gefälschte Ausweise sicher

Kehl (ots)

Die Bundespolizei hat gestern (15.01.26) in Kehl zwei falsche belgische Ausweise sichergestellt. Bei der Kontrolle einer ivorischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle beim Bahnhof in Kehl wurde das erste gefälschte Dokument aufgefunden und sichergestellt. Der 27-Jährigen wurde daraufhin die Einreise verweigert und sie wurde nach Frankreich zurückgewiesen. Einen weiteren falschen Ausweis hatte ein algerischer Staatsangehöriger bei sich, der sich in einem Fernreisezug aus Frankreich befand. Auch ihm wurde die Einreise verweigert. Beide Personen wurden darüber hinaus wegen versuchter unerlaubter Einreise sowie wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen beanzeigt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Dieter Hutt
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

