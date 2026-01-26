Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Führungen durchs Präsidium: Zeigt uns die "Polizei der Zukunft"!

Mönchengladbach (ots)

Ein Blick hinter die Kulissen der Polizei verbunden mit dem Blick in die Zukunft. 2026 starten wir einen erneuten Aufruf und wenden uns an alle Mönchengladbacher Grundschülerinnen und Grundschüler und deren Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen, die gemeinsam eine Führung durch unser Polizeipräsidium erleben möchten. Insgesamt sechs Termine stellen wir auf die Beine, an denen organisierte Führungen für Besuchergruppen an der Krefelder Straße stattfinden werden.

Da es erfahrungsgemäß vor allem den jungen Bürgerinnen und Bürgern unter den Nägeln brennt, den Freund und Helfer näher kennenzulernen, können Grundschulklassen vier der sechs Termine ergattern. Dafür wünschen wir uns, dass die Schülerinnen und Schüler erneut kreativ werden. Unter dem Motto "Die Polizei der Zukunft" freut sich die Polizei Mönchengladbach auf gemeinschaftlich erstellte Kunstwerke. Ob diese im Klassenverbund oder im Rahmen einer Arbeitsgruppe entstehen, spielt keine Rolle. Und ob am Ende gemalte Bilder, Collagen, Fotografien, Videos oder andere Bastel-, und Gestaltungsarbeiten per Post, persönlich oder als E-Mail-Anhang eintrudeln ist ebenfalls nicht entscheidend.

Die Hauptsache ist, ihr zeigt uns, wie ihr euch die Polizei Mönchengladbach in der Zukunft vorstellt. Gibt es dann die langersehnten fliegenden Streifenwagen? Oder können sich die Streifenteams zum Einsatz beamen? Vielleicht gibt es aber auch nur noch KI-gesteuerte Roboterpolizisten? Lasst eurer Fantasie freien Lauf.

Damit aber auch andere interessierte Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise in Vereinen tätig sind oder auch Unternehmen, die eine gesteigerte Motivation haben ihren Mitarbeitenden die Polizeibehörde näher zu bringen, nicht vergessen werden, stehen auch für sie zwei Termine im Jahr zur Verfügung. Natürlich erwarten wir uns auch hier eine Art Anschreiben, in der die Bewerber ihre Motivation genauer erläutern. Vielleicht gibt es ebenfalls Ideen, was die Polizei der Zukunft noch besser in ihrer Arbeit macht?

Wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche kreative und aussagekräftige Einsendungen. Einsendeschluss ist Freitag, 27. März, 15 Uhr. Die Entscheidung, welche vier Grundschulkassen und welche zwei weiteren Gruppen dieses Jahr schon an einer Führung teilnehmen werden, geben wir am Donnerstag, 16. April, nach einem Losentscheid bekannt.

Die Kunstwerke können entweder postalisch an Polizeipräsidium Mönchengladbach, Krefelder Straße 555, 41066 Mönchengladbach gesendet oder an dieser Adresse persönlich abgegeben werden.

Die Motivationsschreiben können ebenfalls per Post oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit.moenchengladbach@polizei.nrw.de geschickt werden.

Wir freuen uns auf Eure und Ihre Einsendungen. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell