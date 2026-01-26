PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Bonnenbroich-Geneicken | Schwarzer Polo entwendet

Mönchengladbach (ots)

Auf der Schlossstraße haben Unbekannte am vergangenen Wochenende einen VW Polo gestohlen.

Der Halter hatte seinen Wagen eigenen Angaben zufolge am Samstag, 24. Januar, um 22 Uhr auf der Schlossstraße geparkt. Am Sonntag, 25. Januar, um 10 Uhr habe er zu seinem Auto zurückkehren wollen, es dort aber nicht mehr finden können.

Der Polo ist schwarz und hat das amtliche Kennzeichen MG-UE 478.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

