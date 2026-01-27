PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Versuchter Handtaschenraub: 55-Jährige leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 26. Januar, ist es gegen 10.35 Uhr an der Breitenbachstraße zu einem versuchten Handtaschenraub gekommen. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Nach Aussage einer 55-Jährigen habe sie ein Mann zunächst aus einem Auto heraus nach Wechselgeld gefragt und kurze Zeit später versucht ihr die Handtasche zu entreißen. Eine 39-jährige Frau half der Dame, so dass es nur beim Versuch blieb. Allerdings stürzten die Frauen im Zuge der Rangelei um die Handtasche zu Boden, woraufhin der Mann die 55-Jährige getreten haben soll, in sein Auto stieg und in Richtung Hindenburgstraße davonfuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Zwischen 25 und 30 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Mütze, eine schwarze Jacke, sowie eine schwarze Hose, helle Socken und schwarz/ weiße Sneaker. Er fuhr einen blauen Skoda Fabia.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/ oder Hinweise zu dem Mann geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

