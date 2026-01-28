Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen nach Unfall am Nordpark

Mönchengladbach (ots)

An der Kreuzung Am Nordpark / Hehn ist es am Dienstag, 27. Januar zu einem Unfall mit einer schwerverletzten Autofahrerin sowie mit zwei Leichtverletzten gekommen.

Gegen 16.10 Uhr war ein 23-jähriger Fahrer eines schwarzen Audi eigenen Angaben zufolge am Nordpark unterwegs und habe gerade auf die Straße Hehn abbiegen wollen, als er aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Zeitgleich fuhr eine 45-Jährige mit ihrem schwarzen Hyundai von der Straße Hehn in Richtung Am Nordpark und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Audi.

Die 45-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt, ihr 5-jähriger Sohn leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Audi blieb unverletzt, während seine 29-jährige Beifahrerin ebenfalls leicht verletzt wurde.

Der Kreuzungsbereich wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161 290 bei der Polizei zu melden. (sts)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell