POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots) - Bei einem Unfall am Montagabend (02.02.2026) in der Wangener Straße hat sich ein 37 Jahre alter E-Scooter-Fahrer schwere Verletzungen zugezogen. Der 37-Jährige war gegen 21.00 Uhr in Richtung Talstraße unterwegs. Etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Schlachthofstraße wechselte er offenbar vom Gehweg auf die Fahrbahn, kam hierbei ins Rutschen und stürzte alleinbeteiligt auf die Fahrbahn. ...

