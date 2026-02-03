POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Sillenbuch (ots)
Unbekannte sind am Montag (02.02.2026) in eine Wohnung an der Berner Straße in eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 09.15 Uhr und 21.30 Uhr eine Terrassentür auf und durchwühlten sämtliche Räume der Erdgeschosswohnung. Ob sie etwas stahlen, ist noch Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
