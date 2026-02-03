PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec unterschlagen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (30.01.2026) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am 05.01.2026 ein Pedelec im Wert von 3.500 unterschlagen zu haben. Die 31 Jahre alte Besitzerin des Pedelec bot das Zweirad auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf an. Beim Besichtigungstermin machte der 35-Jährige eine Probefahrt und verschwand mit dem Fahrrad. Ermittler kamen dem Tatverdächtigen aber schnell auf die Spur und entdeckten, dass der 35-Jährige zwei weitere Pedelecs auf einer Verkaufsplattform zum Kauf anbot, die mutmaßlich gestohlen waren. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen am 30.01.2026 gegen 20.00 Uhr in Stuttgart-Zuffenhausen vorläufig fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung entdeckten die Polizisten unter anderem weitere drei Pedelecs, Fahrradzubehör, Mobiltelefone, Bolzenschneider und Fahrradschlösser im Wert von rund 15.000 Euro. Die Ermittlungen zu den mutmaßlich gestohlenen Pedelecs und dem Zubehör dauern an. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart

