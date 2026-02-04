PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (04.02.2026) in der Plieninger Straße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Der Fahrer eines Volvo XC40 geriet gegen 02:30 Uhr auf der Plieninger Straße vom SI-Centrum kommend vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte auf eine Verkehrsinsel und riss eine Ampel samt Mast um. Das Fahrzeug kam nach 65 Metern auf dem Gehweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die beiden 32 und 35 Jahre alten Insassen des Volvo unter Drogeneinfluss stehen. Da bislang unklar ist, wer zum Unfallzeitpunt gefahren ist, mussten beide eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten zudem die Führerscheine der beiden Insassen und behielten eine Sicherheitsleistung ein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und wer das Fahrzeug gelenkt hat, dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 03.02.2026 – 15:14

    POL-S: Volvo fährt gegen Mauer - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein 50-Jähriger ist am Dienstagmittag (03.02.2025) in der Konrad-Adenauer-Straße gegen eine Mauer geprallt. Der 50 Jahre alte Mann fuhr gegen 11.25 Uhr in der Willy-Brandt-Straße Richtung Charlottenplatz und soll, aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er prallte dann mit seinem Volvo gegen eine Betonmauer, fuhr weiter und stieß gegen eine mobile ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:07

    POL-S: Pedelec unterschlagen - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (30.01.2026) einen 35 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, am 05.01.2026 ein Pedelec im Wert von 3.500 unterschlagen zu haben. Die 31 Jahre alte Besitzerin des Pedelec bot das Zweirad auf einer Verkaufsplattform im Internet zum Verkauf an. Beim Besichtigungstermin machte der ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 13:02

    POL-S: Neuer WhatsApp-Kanal und LinkedIn-Auftritt der Polizei Stuttgart

    Stuttgart (ots) - Das Polizeipräsidium Stuttgart erweitert seine externe Kommunikation und ist neben den Auftritten auf Instagram, Facebook und X ab sofort auf zwei weiteren Plattformen vertreten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: WhatsApp und LinkedIn. Seit 2023 bietet die Plattform WhatsApp, die ursprünglich für den privaten Nachrichtenaustausch konzipiert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren