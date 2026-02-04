Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Bei einem Unfall am Mittwochmorgen (04.02.2026) in der Plieninger Straße ist ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden. Der Fahrer eines Volvo XC40 geriet gegen 02:30 Uhr auf der Plieninger Straße vom SI-Centrum kommend vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, prallte auf eine Verkehrsinsel und riss eine Ampel samt Mast um. Das Fahrzeug kam nach 65 Metern auf dem Gehweg zum Stehen. Verletzt wurde niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die beiden 32 und 35 Jahre alten Insassen des Volvo unter Drogeneinfluss stehen. Da bislang unklar ist, wer zum Unfallzeitpunt gefahren ist, mussten beide eine Blutprobe abgeben. Die Beamten beschlagnahmten zudem die Führerscheine der beiden Insassen und behielten eine Sicherheitsleistung ein. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache und wer das Fahrzeug gelenkt hat, dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell