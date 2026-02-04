Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Stuttgart: Weitere Verhaftung eines Bediensteten wegen des Verdachts der unbefugten Weitergabe von Daten

Stuttgart (ots)

In Folge von Erkenntnissen aus einem Ermittlungsverfahren der Sonderkommission "Frost" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6158243) hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen weiteren Beschuldigten festnehmen lassen. Dabei handelt es sich um einen Beamten der Finanzverwaltung. Es besteht der dringende Verdacht, dass dieser für beschuldigte Auftraggeber Halterabfragen zu Kfz-Kennzeichen vorgenommen, die Erkenntnisse weitergegeben und dadurch möglicherweise Ermittlungsmaßnahmen gefährdet hat. Die Staatsanwaltschaft Heilbronn hat beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen erwirkt. Die Beschlüsse wurden am 03. Februar 2026 vollzogen und insbesondere die Wohnung und am Arbeitsplatz des Beschuldigten durchsucht. Der Beschuldigte wurde am selben Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl aufrechterhielt und Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Insgesamt dauern die umfangreichen Ermittlungen wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung von Dienstgeheimnissen im Ermittlungskomplex "Frost" an. Weitere Auskünfte können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erteilt werden.

