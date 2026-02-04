Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 10-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Unbekannte Jugendliche haben am Dienstagmittag (03.02.2026) einen 10-Jährigen in der Pischekstraße beraubt. Der 10-Jährige wartete dort gegen 13.45 Uhr, als sich ihm zwei jugendliche Jungen näherten. Sie zogen den 10-Jährigen von dem Stein, auf dem er saß und hielten seine beiden Arme fest. Dann nahm einer der Jugendlichen die Smart Watch des Jungen vom Handgelenk. Sie flüchteten daraufhin in Richtung des Waldes in der Jahn-/Pischekstraße. Beide waren 16 bis 18 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß, hatten braune Haare, eine Pufferjacke und blaue, sowie graue Jeans an. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

