Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Lkw contra Stadtbahn

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens und einer Stadtbahn ist am Dienstag (26.03.2024) ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Ein 40-Jähriger fuhr gegen 10.05 Uhr mit seinem Lkw in der Schmider Straße Richtung Steinhaldenfeld. An der Einmündung Marienburger Straße wollte er mutmaßlich verbotswidrig nach links abbiegen und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammen, die in gleicher Richtung unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Der LKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

