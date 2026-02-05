POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (04.02.2026) in der Gerokstraße haben sich vier Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 53-jähriger Busfahrer war gegen 09.40 Uhr in der Gerokstraße Richtung Eugensplatz unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 3 kam ihm eine Stadtbahn entgegen. In der Kurve stieß die Stadtbahn mit dem Heck des Busses zusammen, wobei der Außenspiegel der Stadtbahn eine Fensterscheibe des Busses zerstörte. Im Bus wurden ...

