POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine Wohnung an der Mittelfeldstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.50 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten die Innenräume. Sie erbeuteten einen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
