Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine Wohnung an der Mittelfeldstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.50 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten die Innenräume. Sie erbeuteten einen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

