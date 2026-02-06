POL-S: Balkon gerät in Brand
Stuttgart-Mühlhausen (ots)
In einem Mehrfamilienhaus an der Baltenstraße hat am Donnerstagabend (05.02.2026) ein Balkon gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte Flammen auf dem benachbarten Balkon und verständigte die Feuerwehr. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes offenbar nicht im Haus. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.
