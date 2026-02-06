PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Balkon gerät in Brand

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus an der Baltenstraße hat am Donnerstagabend (05.02.2026) ein Balkon gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte Flammen auf dem benachbarten Balkon und verständigte die Feuerwehr. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes offenbar nicht im Haus. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

