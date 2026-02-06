PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.02.2026) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einer Komplizin in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 42-jährige Mann und eine bislang unbekannte Frau betraten gegen 14.40 Uhr den Verkaufsraum und sollen mehrere Nintendo Switch Spiele aus dem Warenregal entnommen und in eine Tasche gesteckt haben. Anschließend sollen sie ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als ein 20-jähriger Mitarbeiter die beiden ansprach, sollen sie sich gegen das Festhalten gewehrt haben, in dessen Verlauf die Frau in unbekannte Richtung flüchtete. Dem Mitarbeiter gelang es schließlich den Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Die Komplizin soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und zirka 35 Jahre alt gewesen sein. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Mütze und trug eine schwarze Bauchtasche mit roten Streifen. Der 42-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls im Laufe des Dienstags (03.02.2026) in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 10:02

    POL-S: Auf Einmündung zusammengestoßen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Degerloch (ots) - Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 60.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (05.02.2026) in der Jahnstraße ereignet hat. Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Mercedes fuhr gegen 21.55 Uhr in der Straße Königsträßle Richtung Jahnstraße. An der dortigen Einmündung stieß er mit dem Toyota eines 26-jährigen Mann zusammen, der in Richtung ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:41

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (04.02.2026) in eine Wohnung an der Mittelfeldstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 07.50 Uhr und 19.00 Uhr eine Terrassentür im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses auf und durchwühlten die Innenräume. Sie erbeuteten einen Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren