POL-S: Mutmaßlichen rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (02.02.2026) einen 42 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einer Komplizin in einem Drogeriegeschäft an der Königstraße Waren im Wert von rund 1.500 Euro gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 42-jährige Mann und eine bislang unbekannte Frau betraten gegen 14.40 Uhr den Verkaufsraum und sollen mehrere Nintendo Switch Spiele aus dem Warenregal entnommen und in eine Tasche gesteckt haben. Anschließend sollen sie ohne zu bezahlen in Richtung Ausgang gegangen sein. Als ein 20-jähriger Mitarbeiter die beiden ansprach, sollen sie sich gegen das Festhalten gewehrt haben, in dessen Verlauf die Frau in unbekannte Richtung flüchtete. Dem Mitarbeiter gelang es schließlich den Tatverdächtigen festzuhalten und den alarmierten Beamten zu übergeben. Die Komplizin soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß und zirka 35 Jahre alt gewesen sein. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke, einer schwarzen Mütze und trug eine schwarze Bauchtasche mit roten Streifen. Der 42-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde aufgrund eines bestehenden Vollstreckungshaftbefehls im Laufe des Dienstags (03.02.2026) in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.

