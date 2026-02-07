Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine leicht verletzte Person und zirka 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag (06.02.2026) auf der Heilbronner Straße ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer einer Mercedes Benz C-Klasse fuhr gegen 16.10 Uhr hinter einem VW Golf die B27 in Fahrtrichtung Friedrichswahl. Auf Höhe der Borsigstraße wechselten beide Fahrer den Fahrstreifen nach links. Da der 22-Jährige bei dem Fahrstreifenwechsel gleichzeitig beschleunigte kam es zu einem Auffahrunfall. Der 37-jährige Fahrer des Golfs wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und mussten abgeschleppt werden. Zuvor soll der Fahrer der C-Klasse bereits mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfachen Fahrstreifenwechsel aufgefallen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

