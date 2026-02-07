PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall mit einem Leichtverletzen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Eine leicht verletzte Person und zirka 8.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Freitag (06.02.2026) auf der Heilbronner Straße ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer einer Mercedes Benz C-Klasse fuhr gegen 16.10 Uhr hinter einem VW Golf die B27 in Fahrtrichtung Friedrichswahl. Auf Höhe der Borsigstraße wechselten beide Fahrer den Fahrstreifen nach links. Da der 22-Jährige bei dem Fahrstreifenwechsel gleichzeitig beschleunigte kam es zu einem Auffahrunfall. Der 37-jährige Fahrer des Golfs wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und mussten abgeschleppt werden. Zuvor soll der Fahrer der C-Klasse bereits mit überhöhter Geschwindigkeit und mehrfachen Fahrstreifenwechsel aufgefallen sein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 14:53

    POL-S: Verletzter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Passanten haben am Donnerstagabend (05.02.2026) in der Thaerstraße einen verletzten 22 Jahre alten Mann angetroffen. Die Passanten waren gegen 22.45 Uhr im Bereich einer Sporthalle unterwegs, als sie den 22-Jährigen auf einem Stein sitzen sahen. Der Mann bat um Hilfe, woraufhin die Passanten Rettungskräfte verständigten. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 14:44

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (05.02.2026) in eine Wohnung an der Straße Am Reichelenberg eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchwühlten sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Goldmünzen von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 11:29

    POL-S: Balkon gerät in Brand

    Stuttgart-Mühlhausen (ots) - In einem Mehrfamilienhaus an der Baltenstraße hat am Donnerstagabend (05.02.2026) ein Balkon gebrannt. Eine Anwohnerin bemerkte Flammen auf dem benachbarten Balkon und verständigte die Feuerwehr. Die Bewohner der Wohnung waren zum Zeitpunkt des Brandes offenbar nicht im Haus. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 12.000 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Stuttgart ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren