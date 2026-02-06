Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verletzter Mann aufgefunden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Passanten haben am Donnerstagabend (05.02.2026) in der Thaerstraße einen verletzten 22 Jahre alten Mann angetroffen. Die Passanten waren gegen 22.45 Uhr im Bereich einer Sporthalle unterwegs, als sie den 22-Jährigen auf einem Stein sitzen sahen. Der Mann bat um Hilfe, woraufhin die Passanten Rettungskräfte verständigten. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann Opfer einer Gewalttat wurde. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

