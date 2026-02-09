POL-S: Im Supermarkt Reizgas versprüht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Beim Zusammenstoß einer Stadtbahn mit einem Audi am Freitagnachmittag (06.02.2026) ist ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 20.000 Euro entstanden. Eine 50-jährige Audi-Fahrerin befuhr gegen 18.00 Uhr die Hohenheimer Straße in Fahrtrichtung Degerloch und hielt an der Einmündung zur Dobelstraße aufgrund einer roten Ampel an. Ein in gleicher Richtung fahrender Stadtbahnfahrer schätzte mutmaßlich den Seitenabstand falsch ein und kollidierte mit ...

