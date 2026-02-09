POL-S: Im Supermarkt Reizgas versprüht - Zeugen gesucht
Stuttgart-Obertürkheim (ots)
Unbekannte haben am Freitagabend (06.02.2026) in einem Supermarkt an der Augsburger Straße Reizgas versprüht. Drei Mitarbeiter des Supermarktes klagten gegen 19.30 Uhr über starken Hustenreiz und Atemwegsbeschwerden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden die Symptome durch Reizgas oder einem reizgasähnlichen Stoff im Kassenbereich ausgelöst. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell